Ankara için "tedbirli olun" uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için zirai don uyarısında bulunuldu. Açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." denildi.
"Dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir"
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ankara il genelinin hafif zirai don tehlikesi bulunduğundan üreticiler, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."
