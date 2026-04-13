İsrail’e koşulsuz desteğin bedeli: Almanya'dan artan fiyatlara karşı ekonomik tedbir paketi

Almanya'da koalisyon hükümeti, Pakistan'da yapılan ABD-İran barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma kararı sonrası petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi nedeniyle bir dizi ekonomik kararlar aldı. Koalisyon ortakları Hristiyan Sosyal Demokrat Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Sosyal Demokrat Parti (SPD) eş başkanları Lars Klingbeil ve Brbel Bas ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Hepimiz vatandaşların endişelerini paylaşıyoruz. Çok zor bir ekonomik ve siyasi durumla karşı karşıyayız. Dünyada yaşadığımız çok sayıda kriz ve savaşın ışığında gerçekleşen bu durum Almanya'daki hayat şartlarını etkiliyor" diye konuştu.

Merz, artan enerji fiyatlarına karşı 1,6 milyar euro destek paketi üzerinde mutabık kaldıklarını belirterek alınan kararlar kapsamında benzin ve dizel akaryakıt fiyatlarına uygulanan enerji vergisinin 2 ay süreyle sınırlandırılacağını söyledi. Merz bu adımın da litre başına yaklaşık 17 sentlik indirim öngördüğü kaydetti.

HER ÇALIŞANA 1000 EURO DESTEK

Başbakan Merz, işverenlerin 2026 yılında çalışanlarına bin euroya kadar destek verebilmesinin önünü açacaklarını, yapılacak bu desteğin vergi ve sosyal güvenlik primi kesintisinden muaf olacağını da kaydetti. Merz destek paketinin finansmanı için ise tütün vergisinin artırılacağını da bildirdi.

İran savaşının etkisini gidermek için hükümet olarak atılabilecek adımlara odaklandıklarını ancak her krizin devlet kaynaklarıyla dengelenemeyeceğine vurgu yapan Merz, "Piyasalardaki her sonucu devlet kaynaklarıyla dengeleyemeyiz. Devlet, dünya siyasetindeki tüm belirsizlikleri, tüm riskleri ve tüm aksaklıkları telafi edemez. Sonuçta devlet bütçemizden ayırdığımız her şeyin başka bir yerde eksik kalması demektir" ifadelerini kullandı.