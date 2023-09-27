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Aktüel Oraya herkes akın edecek: 5 bin 500 yıllık! İstanbul'a ne kadar uzaklıkta? Detaylar ne tek tek açıkladık
Aktüel

Oraya herkes akın edecek: 5 bin 500 yıllık! İstanbul'a ne kadar uzaklıkta? Detaylar ne tek tek açıkladık

Yeniakit Publisher
2023-09-27 01:54:00 - 2023-09-27 02:05:41
Oraya herkes akın edecek: 5 bin 500 yıllık! İstanbul'a ne kadar uzaklıkta? Detaylar ne tek tek açıkladık

Türkiye'de kesinlikle gezmek isteyeceğiniz bölgelerin listesine bir yenisi daha eklendi. Bu yer 5 bin 500 yıllık yapılar tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İstanbul'a sadece 4 saat kadar uzak olan bölgeye akın başladı. Turistlerden önce davranın ve tadını çıkarın. İşte tüm detaylar ne paylaşıyoruz...

Türkiye'de kesinlikle gezmek isteyeceğiniz bölgelerin listesine bir yer daha eklendi. Yapılan keşif ile birlikte 5 bin 500 yıllık yapılar tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İstanbul'a sadece 4 saat kadar uzak olan bölgeye akın başladı. Turistlerden önce davranın, tadını çıkarın. İşte tüm detaylar...

Türkiye'de keşfedilmeyen bölgeler, yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nde bulunan kazılar tüm dünyanın dikkatini çekti. Kazıların keşfi ile birlikte milyonlarca insan oraya akın ediyor.

5.500 YILLIK YERALTI YERLEŞKESİ

Milattan Önce 1'inci yüzyıldan Milattan Sonra 8'inci yüzyıla kadar kullanıldığı tahmin ediliyor. Hadrianapolis Antik Kenti'ndeki kazılara dair detaylar paylaşıldı. Kazılar, Karabük Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında sürüyor. Kazı ekiplerinin 2022 yılında yapılan keşifler ile birlikte, yerel haktan edinilen bilgilere göre yeraltı yerleşkesi bulundu.
Yeraltı çalışmalarının başlamasıyla birlikte, Hadrianapolis'te bilinen kronolojiyi daha erkene çekmek hedefleniyor. Araştırmalarda paylaşılan detaylara göre, yeraltı kaya yerleşkesinin en erken tarihte, 5 bin 500 yıl önce Kaltolitik döneminde kullanıldığı söyleniyor. Yeraltı yerleşkesinin bölge çevresinde başka bir örneğinin olmadığını söyleyen kazı başkanı Doç. Dr. Çelikbaş, bu yapıların keşfi ile heyecanlandığının bilgisini vurguladı.

KAZIDA ESERLER BULUNDU

Kazı çalışmalarının sürdüğü alanlarda, dört farklı tünel ve bu tünellerin bağlandığı salonlar dikkat çekti. Tünelin ve salonların aydınlanması için, aydınlatma nişlerinin oyulduğu göze çarptı. İkinci salın içerisinde ise yapılan bir su sarnıcı gözüküyor. Keşif üzerine arkeologlar, yeraltı yerleşkesinde Kalkolitik dönem, Erken Tunç Çağı, Roma ve Bizans Dönemlerine ait kalıntılar keşfedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belirtilen dönemde çakmaktaşından yapılan aletler, Erken Tunç Çağı'na, Roma ve Bizans dönemlerine ait seramikler olduğu belirtiliyor. Roma ve Bizans dönemine dair metal eserler de yer alıyor.

Arkeologlar tarafından gelen açıklamalar ise şu şekilde;

Yapılan çalışmalar ve ortaya çıkarılan veriler, yeraltı kaya yerleşkesinde Kalkolitik dönemden başlayan ve Bizans dönemine kadar devam eden süredeki yaşam izlerini net bir şekilde gösterdi. Önümüzdeki yıllarda alanda devam edecek olan kazı çalışmaları daha net bilgilere ulaşmamızı sağlayacak.

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