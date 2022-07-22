Oraya da diktiler! Yerebatan Sarnıcı’nda İmamoğlu farkı

Bugün açılışı yapılacak tarihi sarnıç, hafta sonundan itibaren ziyaret edilebilecek. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından altıncı yüzyılda yaptırılan ve suyun içinde yükselen 336 adet sütunuyla heybetli bir görünüme sahip Yerebatan Sarnıcı’nda restorasyon çalışmaları tamamlandı.

5 yıldır devam ediyor

Yaklaşık beş yıldır restorasyon çalışmalarının sürdüğü sarnıç, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı törenle açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında olası bir depremde sarnıcın ciddi hasar göreceği tespit edilmiş ve güçlendirme projesi hazırlanarak Koruma Kurulu’na sunulmuştu.

Geçtiğimiz aylarda sarnıcı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyon çalışmalarının çok hassas ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Yeni haliyle Yerebatan Sarnıcı’nı İstanbulluların beğenisine, hatta bütün dünyanın beğenisine sunacağız. İstanbul’umuza hayırlı olsun” demişti.

Restorasyon ayağına heykel diktiler

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde "takoz" işlevi gören CHP'nin tek hizmet anlayışı olan heykel, Yerebatan Sarnıcı’na da dikildi.