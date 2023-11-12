Orata Doğu'yu kana bulayan George Bush'tan şaka gibi Gazze yorumu: Sevgi nefreti yener

Gazze'de yaşanan çatışmaları ve saldırıları değerlendiren Bush, "Görüntüler acımasız, şiddet var" dedi. İyimser olduğunu anlatan ABD'nin eski başkanı, tarihe atıfta bulundu.

ABD'nin eski Başkanı George, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin konuştu.

Bush, devam eden savaşların ortasında, Amerikalılara "Pozitif olun" çağrısı yaptı.

"Amerikalılar farkına varmalı"

Dünyada zaman zaman gerileme döngülerinden geçildiğini belirten Bush, "Amerikalılar, bu ülkede yaşamaktan ne kadar mutlu olduğumuzun farkına varmalı." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dönemin Başkanı Bush öncülüğündeki Washington yönetimi, kimyasal silah sakladığı bahanesiyle Irak'ı işgal etmiş, masum sivillerin ölümüne yol açmıştı.

"Şiddet var ama sevgi nefreti yener"

Fox News'a konuşan Bush, şunları söyledi:

Görüntüler acımasız. Evet, şiddet var. Ama nihayetinde sevgi nefreti yener. Tarih boyunca olan durum budur. Şimdi de öyle olacak.

"Bayat geldiğinin farkındayım"

"Bunun, bazı dinleyenlere bayat geldiğinin farkındayım." diyen Bush, konuşmasının devamında şöyle dedi:

Ama bu yüzden 'iyimser' diyorum çünkü bunun gerçekleşeceğini biliyorum.

"Kendilerini savunma hakkı var"

Bush Enstitüsü, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını "şiddetle" kınayan bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

ABD'yi ve müttefiklerimizi net bir şekilde İsrail'in, hükümetinin ve halkının yanında olmaya ve İsrail'in kendini bu tehditlere karşı savunma hakkını desteklemeye çağırıyoruz.

"İsrail'e yapılan saldırı ABD'ye yöneliktir"

Bu saldırıların, aynı zamanda ABD'ye yapıldığı savunularak şunlar aktarılmıştı:

Herhangi bir yerdeki özgür ve demokratik devletlere yapılan saldırılar, İsrail'de, Ukrayna'da veya başka yerlerde olsun hepimize yönelik saldırılardır.