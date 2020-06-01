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Sağlık

Oral: “Tehlike geçmedi, rehâvete kapılmayalım”

Altınova Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:35:24 -
Oral: “Tehlike geçmedi, rehâvete kapılmayalım”

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşları ikaz ederek, “Tehlike geçmedi, rehâvete kapılmayalım” mesajı verdi.


COVİD-19 salgınıyla mücadelede yeni döneme girildiğini hatırlatan Başkan Metin Oral, “Artık, kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal mesafe, temas ve hijyen kaidelerine uymaya devam edilmeli. Maskesiz kesinlikle gezilmemeli. Hijyen kuralları göz ardı edilmemeli. İnsanlarımızın sokağa çıkabilecek olduğu bu dönemde sosyal mesafeyi korumak çok önemli. Riskin devam ettiğini unutmamız lazım. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Hayatımızı buna göre belirlemeli ve kurallara uyulmalıdır. Kurallara göstereceğimiz hassasiyetle bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız” dedi.

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