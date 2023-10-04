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Dünya 'Orada hukuk var' dedikleri Amerika'da iğrençlik! Genç kadın tecavüze uğradığını sosyal medyadan öğrendi
Dünya

'Orada hukuk var' dedikleri Amerika'da iğrençlik! Genç kadın tecavüze uğradığını sosyal medyadan öğrendi

Yeniakit Publisher
2023-10-04 21:48:00 - 2023-10-04 22:30:10
'Orada hukuk var' dedikleri Amerika'da iğrençlik! Genç kadın tecavüze uğradığını sosyal medyadan öğrendi

Birtakım çevrelerin, ülkeleri Türkiye'yi karalayıp buna karşın "hukuk devleti" olduğunu iddia ettikleri ABD'den mide bulandıran bir haber geldi.

ABD’nin Florida eyaletinde genç bir kız katıldığı partinin ertesi günü sosyal medyadan gördüğü bir video ile tecavüze uğradığını öğrendi. Genç kıza tecavüz eden ve istismarı kayıt altına alan iki kişi tutuklandı.

Hillsborough polisinin aktardığına göre; 23 Eylül'de düzenlenen bir partide genç kız alkol aldı. Sarhoş olup bilincini kaybedince de tecavüze uğradı.

Tecavüzü sosyal medyada öğrendi!

Polis, 17 yaşındaki kıza Daniel Brown isimli erkek tarafından tecavüz edildiğini ifade etti. Genç kızın, tecavüz sırasında Ethan Eures tarafından çekilen videonun sosyal medyada dolaşıma girene kadar cinsel istismardan haberi olmadığı kaydedildi.

Kızın polise şikayette bulunmasının ardından Daniel Brown 28 Eylül’de tutuklandı. Ethan Eures de Brown'ın tutuklanmasından bir gün sonra teslim oldu.

Polis iki şüphelinin de işledikleri suçları itiraf ettiğini belirtti.
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