Orada 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Muratlı ilçesinde yaşayan amatör balıkçı Aykut Bozkurt'un Hayrabolu Barajı'na attığı oltaya yayın balığı takıldı.

Bozkurt, AA muhabirine güzel bir av geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bu denli büyük bir balık yakalamaktan büyük keyif aldığını dile getiren Bozkurt, "Arkadaşlarımla birlikte ava çıktığımızda gece yarısı oltama balık takıldı. Balığı karaya çıkarmak için yaklaşık 40 dakika kadar uğraştım. Güzel bir av oldu. Balığın ağırlığını 50 kilo 450 gram tarttık. Bu balığımız kılçıksız ve kemikli bir balıktır. Bu denli büyük balık tutmak çok güzel bir duygu."diye konuştu.

Bozkurt ayrıca yayın balığının lezzetli ve kılçıksız bir tür olduğunu kaydetti.