Optimar'ın son anket sonuçları bomba etkisi yapacak! İşte partilerin oy oranları...

OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, seçim barajının düşürülmesinin partilere etkisini konuştuğumuz yazı dizsinin ikinci bölümünde muhalefet partilerinin sık sık erken seçim çağrısında bulunmasının altında yatan nedeni açıkladı.

Haber7'nin haberine göre, Muhalefet partileri bir süredir sık sık erken seçim çağrısında bulunuyor. Erken seçim çağrılarının arkasındaki nedenler de merak ediliyor. Haber7.com olarak muhalefetin erken seçim çağrılarını OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir sorduk. Daşdemir verdiği röportajda, muhalefetin seçim istemesine karşın bir adayının bile olmadığını ve amaçlarının istikrarsızlık oluşturmak olduğunu dile getirdi.

İşte Hilmi Daşdemir ile yaptığımız röportajdan önemli başlıklar:

Muhalefet tarafı erken seçime hazır değil

Muhalefet partileri her zaman seçim isterler ki er meydanından kaçmadıklarını göstermek için. Er meydanı da sandıktır. Aslına bakarsanız kendileri de erken seçim beklemiyorlar. Buna hazır da değiller. Neden derseniz, bir Cumhurbaşkanı adayları yok. Yerel seçimleri almış partiler olarak erken seçime hazır olduklarını söyleyerek AK Partiyi seçime çekmek istiyorlar. Ancak AK Parti de doğal olarak Türk milletinin kendisine verdiği yetkiyi kullanıyor. Bunlar daha önce birçok kez tekrarlandı ama bir süre sonra bakıyorsunuz tekrar gündeme geliyor.

"AK Parti seçime gitmek zorunda ve benzeri söylemler kullanılıyor"

Bu erken seçim çağrılarının temel amacı bir istikrarsızlık ortamı oluşturmak. Yani Belediyeler gitti, AK Parti seçime gitmek zorunda ve benzeri söylemler kullanılıyor. Bu söylemi boşa çıkaran yerel seçimlerdeki belediye meclis üyeleri oylarını göz ardı ediyorlar ki yerel seçimde siyasi yorum yapmak için de hep bunlara bakılır. Bunlar partilerin genel seçim oyları gibidir. Siyaset yaparken ülkeye de sıkıntı oluşturabilecek bir noktaya varılıyor.

"Erdoğan ilk turda kazanır"

Bugün bir seçim olsa ‘Hangi partiye oy verirsiniz?’ diye sorduğumuzda kararsızların dağıtıldığı oy oranlarını söyleyeceğim. AK Parti’nin oyu yüzde 39.1, CHP 24.8, MHP 10.4, HDP 10.3, İyi Parti 9.5, Memleket Partisi 1.4, Türkiye Değişim Partisi 1.1, Deva Partisi 1, Saadet Partisi binde 5, Büyük Birlik Partisi binde 5, Vatan Partisi binde 3, Yeniden Refah Partisi binde 2, Gelecek Partisi binde 1, diğer binde 8, kararsız 6.4, hiçbiri de yüzde 4. Sonuç olarak Cumhur İttifakı’nın önüne geçemeyen bir Millet İttifakı var. Diğer taraftan da bir gri alan var. Bu gri alan oldukça önemli. Bu gri alanın Cumhurbaşkanı adaylığını belirleyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın ilk turda kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.