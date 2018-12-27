Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: İstanbul garanti Ankara riskli

Taha Emre Özdemir / yeniakit.com.tr - ANKARA 31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, Yeniakit.com.tr’ye değerlendirmelerde bulundu. Daşdemir, Ak Parti’nin yerel seçimler için aday belirleme konusunda geçmiş yıllarda olduğu gibi bazı hatalar yaptığını söyledi.

'Mehmet Özhaseki Ankara’ya yabancı bir isim'

Binali Yıldırım’ın İstanbul adayı olması durumunda seçimin kazanılması açısından bir sıkıntı görmediğini ifade eden Daşdemir, Başkent Ankara için şu değerlendirmeyi yaptı: “Ankara için bakacak olursak, Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş arasında bir yarış yaşanacak. Ankaralılık faktörü bu noktada net olarak karşımıza çıkıyor. Mehmet Özhaseki Ankara için yabancı bir isim. Mansur Yavaş bu anlamda daha ön plana çıkıyor. Ak Parti açısından Ankara adayı Özhaseki nedeni ile bir risk söz konusu. Ak Parti'nin Mehmet Özhaseki'nin yerine başka bir aday düşüneceğine çok fazla ihtimal vermesem de bazı adayların değiştirilme potansiyeli var.”

'Ak Parti aday belirlemede yine hata yaptı'

Hilmi Daşdemir, Ak Parti’nin yerel seçimlerde aday belirleme konusunda yine bazı hatalar yaptığını ifade ederek şunları söyledi: “Bizim daha önce de yaptığımız uyarı ‘Ak Parti 2023'e giden yolda önemli dönüm noktalarından birisi olan yerel seçimlerde, aday belirleme konusunda hata yapmamalı’ yönündeydi. Ancak şu ana kadar açıklanan adaylara baktığımızda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir aday belirleme sıkıntısının yaşandığını görüyoruz.

'Antalya, Hatay ve Adana’da da sıkıntı var'

Daşdemir, Ak Parti’nin 2019 yerel seçimlerinde; Antalya, Adana ve Hatay’da da sıkıntılı bir süreç yaşayacağını şu sözlerle aktardı: “Antalya'da da bir sıkıntı söz konusu. Ak Parti Antalya için belirleyeceği en iyi adayı belirledi zaten. Menderes Türel doğru bir isim. Hatay'da da aynı şekilde sıkıntılı bir süreç yaşanacağını tahmin ediyorum. CHP'nin adayı Lütfü Savaş biliyorsunuz 2004 yerel seçimlerinde Ak Parti'nin belediye başkanı olarak aday gösterildi ve kazandı. Savaş, başarılı bir algıya sahip. Bu yerel seçimlerde de CHP’nin adayı. Ancak MHP'nin oylarına bakıldığında üstünlük sağlanma potansiyeli var. Hatay'da şu an için sıkıntılı görünen sürecin bazı ilçelerdeki adaylar netleştikten sonra belirginleşeceğini düşünüyorum.



Adana'da da Ak Parti MHP’nin adayı Hüseyin Sözlü’yü destekleyecek. CHP'nin büyükşehir adayı ise mevcut Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Karalar ile ilgili Adana’da olumlu bir algı var. Kamuoyunda başarılı bir belediye başkanı olarak tanınıyor. İşte bu noktada Adana Büyükşehir Belediye başkanlığı için Ak Parti MHP ittifakı sıkıntı yaşayabilir.”