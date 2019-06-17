Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir düelloyu değerlendirdi! Popülarite ve eğilim üstünlüğü Binali Yıldırım'a geçti

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Dün gece birçok TV kanalının canlı olarak yayınladığı Yıldırım-İmamoğlu düellosu, 23 Haziran seçimleri öncesi seçmenlerin karar vermesi için bir referans oluştururken, canlı yayın tartışma programının etkilerini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, havanın Binali Yıldırım lehine değiştiğini söyledi.

Etkinlik ve Popülarite Binali Yıldırım’a geçti

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, tartışma programı esnasında ve sonrasında programın sosyal medya etkisini ölçtüklerini belirterek, “Elbette bu programın seçmen üzerinde belli etkileri olacaktır. Akşamki programın sosyal medya ve internet medyası üzerindeki etkisini de ölçen bir araştırma yaptık. Programın bölüm bölüm olmak üzere program sonuna kadar ve programdan sonraki etkisini de ölçtük. Bunları ilk saat ve ikinci saat performansları olarak ayrı ayrı verdik. Toplam etkiyi de gün içerisinde paylaşacağız. Bu programın şöyle bir etkisi olabilir. Programda zaten daha çok geçmişten biraz daha Ekrem İmamoğlu öndeyken, sosyal medyada daha etkinken, bu programda yaptığımız ölçümlerde etkinliğin ve popülaritenin Binali Yıldırım’a geçtiğini gördük.” dedi.

İmamoğlu açısından mağduriyet algısı azaldı

Canlı yayın tartışma programının daha iyi olabileceğine işaret eden Daşdemir, şöyle devam etti:

“Benim kanaatim de o yöne ancak program daha iyi olabilir miydi, elbette olabilirdi. Birazcık sıkışmışlık vardı. Gerek moderatörün gerekse de adayların üzerindeki oldukça yoğun baskı, biraz daha can alıcı vurguların yapılmasını engellediğini düşünüyorum. Genel itibariyle etkisi olabilecek kararsız kitle, YSK kararları sonucunda Cumhur ittifakı seçmeninin bir kısmı mağduriyet algısının daha çok Ekrem İmamoğlu lehine oluştuğu için biraz oraya yönelmiş durumdaydı. Son dönemde Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki hadise ve diğer bazı süreçler, Cumhur ittifakı tabanında tepkiselliği neden oldu ve İmamoğlu tarafındaki seçmenin Binali Yıldırım tarafına döndüğünü gözlemliyoruz.”

Kararsız seçmen tavrı Yüzde 54 Binali Yıldırım Yüzde 29 Ekrem İmamoğlu lehine

Cumhur ittifakı açısından sandığa gitmeyen küskün seçmenlerin eğiliminin çok önemli olduğuna işaret eden Daşdemir,

“Bu canlı yayın tartışması kararsız ve küskün seçmenin dönüşünü ve konsolidasyonunu sağlayabilir. Diğer taraftan 31 Mart’ın kaderini belirleyen ders verme, mesaj verme kaygısı güden küskün seçmenin yüzde 54’ünün Binali Yıldırım lehine bir tavır gösterdiğini, yüzde 29’unun da Ekrem İmamoğlu lehine bir tavır belirlediğini gözlemledik daha önceki yaptığımız araştırmalarda. Bugünden itibaren yeniden sahadayız. Dün akşamki program neticesinde algılar ve oy verme davranışları biraz daha netleşecek ve Pazar günü de İstanbul halkı kararını verecek. Temennimiz hem İstanbul hem de ülkemiz için hayırlı bir sonucun çıkmasıdır.”