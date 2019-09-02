Opr. Dr. Çil: “Kasık fıtığının tek tedavisi cerrahi müdahale”

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, kasık fıtığının tek tedavisinin cerrahi müdahale olduğunu söyledi.

Medicana Samsun Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, kasık bölgesinde görülen şişliklerin çoğunluğunun kasık fıtığı olduğunu söyledi. Kasık fıtığının erkek çocuklarında daha sık rastlandığını ve daha çok sağ tarafta görüldüğünü ifade eden Çil, “Çocuğunuzun yumurtalıkları anne karnındayken, kendi karınlarında oluşur ve doğuma yakın kasık kanallarından geçip torbalara inerler. Onlar geçtikten sonra kasık kanalları kapanır. Kapanmazsa, karın içi basıncı arttığında, karın içindeki organlar erkeklerde daha çok bağırsaklar, kızlarda da överler, bu kanala doğru ilerlerler. Buna kasık fıtığı denir” dedi.

“Kasık fıtığının tek tedavisi cerrahidir”

Erken doğumun, düşük doğum ağırlığının, ailede kasık fıtığı hikayesinin hidrops, asit, ventriküloperitoneal şantlar, bağ dokusu hastalıklarının kasık fıtığı için zemin oluşturabildiğini aktaran Çil, “Çocuğunuz ağladıkça, öksürdüğünde veya ıkındığında, fazla aktivite yaptığında kasık bölgesinde bir şişlik belirir. Çocuk gevşediğinde, uzanırken ya da uyurken, veya elinizle bu şişliğin üzerine yumuşakça bastırdığınızda şişlik ’guluk’ diye bir gaz sesi çıkararak kaybolur. Bu fizik muayene bulgusu tanı için yeterlidir. Kısa bir süre sonra tekrar kontrole çağırarak fizik muayenesini tekrarlarız. Yine çocuk efektif ıkınma yapamaz ve fıtığı tespit edemezsek ultrasonografiye başvururuz. Kasık fıtığının tek tedavisi cerrahidir. Muayenede kasık fıtığını tespit ettikten kısa süre sonra ameliyatı planlarız. Yalnız eşlik eden daha ciddi bir hastalık durumunda, bebek prematürse veya diğer organ sistemleriyle ilgili daha önemli bir anomali mevcutsa ameliyat kontrollü olarak ertelenebilir” diye konuştu.

“Çocukta karın ağrısı, kusma, kasıktaki şişlikte sertleşme, morarma görülebilir”

Kasık fıtıkların ameliyat edilmediği takdirde, yüzde 5-18 inkarserasyon veya strangulasyon (boğulma) riski olduğunu ifade eden Çil, “Çocukta karın ağrısı, kusma, kasıktaki şişlikte sertleşme, morarma görülebilir. Bunlar, karın içi organların (ince barsak, kolon, omentum, apendiks, over) fıtık kesesi içinde sıkıştığına işaret eder ve acil cerrahi girişim gerektirir. Kasık fıtığı onarımı günübirlik ameliyatlarımızdandır. Çocuğunuz aç karnına ameliyat için gelir, ameliyatının olduktan 3 saat sonra yemeğini yer, aynı gün içerisinde taburcu olur. Hastanede kalmanıza gerek yoktur. Elektif şartlarda usulüne uygun yapılan kasık fıtığı onarımlarından sonra komplikasyon oranı çok düşüktür. Bunlar, skrotal ödem (torbalarda şişlik), hematom (kan toplanması), yara enfeksiyonu ve dikiş absesidir. En önemli komplikasyon ise fıtık kesesi onarılırken testisin damarlarının yaralanması veya dikilmesi, buna bağlı gelişebilecek inmemiş testis durumudur” şeklinde konuştu.

Kasık kanalının doğumdan sonra kapanmadığını ancak sadece karındaki sıvının geçmesine müsaade edecek kadar daralmış olarak kalırsa buna su fıtığı denildiğini kaydeden Çil, şunları kaydetti:

“Tipik olarak çocuğun torbasında hareketle artıp azalan bir kitlesi vardır. Dışarıdan gri-mor gözükebilir. Kasık kanalındaki bu küçük açıklık 2 yaşına kadar kendiliğinden kapanabileceğinden, su fıtıklarının 1 yaşından önce ameliyat edilmelerine gerek yoktur. Ama testisi sıkıştıracak kadar büyük boyutta olan hidrosellerde ameliyat erkene çekilebilir. Su fıtığının iğneyle boşaltılması söz konusu değildir. Çünkü bu su tekrar birikecektir ve boşuna çocuğunuzun testisi enfeksiyon riski altında kalmış olur. 1,5-2 yaştan sonra devam eden su fıtıklarının ameliyat, kasık fıtıklarıyla aynıdır.”