OPPO yeni amiral gemilerini tanıttı! İşte özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO, Reno serisindeki en yeni akıllı telefonları olan Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G’yi duyurdu. Orta segment yeni telefonlar, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başardı. Peki yeni telefonlar kullanıcılara neler sunacak?

Her iki telefon da kullanıcılara 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı sunacak. Ayrıca her iki telefonda da 2400 × 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran yer alacak.

6,43 inçlik bir ekran ile gelen Reno5 5G, Qualcomm'un orta-üst segmentteki en popüler işlemcisi olan Snapdragon 765G’den güç alacak. 6,55 inç ekranla gelen Reno5 Pro 5G ise kalbinde MediaTek'in en iddialı işlemcisi konumunda olan Dimensity 1000+ işlemciyi barındıracak.

Reno5 5G'de 4.300 mAh kapasiteli, Reno5 Pro 5G'de ise 4.350 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Ancak her iki cihaz da 65W hızlı şarj desteği sunacak.

Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G, hem önde hem de arkada aynı kamera kurulumuna sahip olacak. 64 Megapiksel ana kameraya sahip olan cihazlar, 8 MP 119 derece ultra geniş açılı kamera, 2 Megapikel makro ve 2 Megapiksel monokrom portre kameraya ev sahipliği yapacak.

İşte OPPO Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G fiyatı

Parıltılı mavi, aurora mavisi ve gece siyahı renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan cihazlardan OPPO Reno5 5G, 8 GB'lık sürümü için 412 dolar, 12 GB'lık sürümü için 458 dolar fiyata; Reno5 Pro 5G ise 8 GB'lık sürümü için 519 dolar, 12 GB'lık sürümü için ise 580 dolar fiyat etiketine sahip olacak.