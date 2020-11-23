​​​​​​​İSTANBUL (AA) - Oppo'nun akıllı saati Oppo Watch, sesli koçluk desteğine sahip egzersiz modları sunuyor.

Oppo'nun açıklamasına göre, şirketin akıllı ürünler kategorisinde Türkiye'de satışa sunduğu Oppo Watch, sağlıklı bir yaşam sürebilmek için en ince detayları düşünüyor.

Akıllı saatte her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor.

Fiziksel verileri doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanları değerlendirmeye yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanda bile saate yapılacak birkaç dokunuşla formda kalınabiliyor. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığı takip ediyor.

İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde OPPO Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor.





- İç ve dış mekanda yapılabilecek aktiviteler





Açıklamada iç ve dış mekanda yapılabilecek günlük aktivitelere ilişkin tavsiyeleri yer alan fitness eğitmeni Barış Okan Belovacıklı, öncelikle bir hedef kalori belirleyerek herhangi bir alanda günlük yürüyüşü ya da koşuyu, saatin belirlediği hedefe doğru ilerleyen sayacının yardımıyla yapılabileceğini anlattı.

Belovacıklı, "Günlük olarak 400-600 kalori arasında bir hedef belirlemeniz sağlığınız için yeterli olacaktır. Saatinizin 'kardiyo koşusu' programıyla kendiniz için ideal yağ yakım aralığındaki nabzı da hesaplayabilir ve sadece bu aralıkta kalarak antrenman esnasında harcanan kalorinin büyük bir kısmının vücut yağlarından gitmesini sağlayabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

Belovacıklı, cihazın "egzersiz" bölümünde evde rahatlıkla ve kolaylıkla yapılabilecek birçok programın yer aldığını kaydederek, bu programları yaparken herhangi bir ekipmana ya da eğitmene ihtiyaç duyulmadığını bildirdi.

Sadece akıllı saatte bulunan videolar yardımıyla sağlık için günlük tavsiye edilen sürede egzersizlerin tamamlanabildiğini belirten Belovacıklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla birlikte bu bölümde göreceğiniz 'esnetme programı' ile antrenmanınız sonrasında ya da gün sonunda yapabileceğiniz esnetme antrenmanlarınızı da yapabilirsiniz. Son olarak OPPO Watch'un tüm bu aktivite özellikleri dışında günlük çalışma temposu içerisinde atılan günlük adım sayınızı hesaplamanız da mümkün. Gün içerisinde kendinize belli bir adım hedefi koyarak herhangi bir programa bağlı olmadan günlük hareketinizi tamamlayarak formunuzu geliştirebilirsiniz."