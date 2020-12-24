Oppo telefon fiyatları ne kadar? Oppo telefon modelleri neler? Oppo telefon özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, resmi olarak geçen yıl Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, ocak ayında yaptığı açıklamada, Avrupa pazarında en çok satışı Türkiye'de yaptıklarını ve bölgede Türkiye'ye ayrı bir önem verdiklerini belirtti. Weijian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz." diyerek Türkiye’ye yeni yatırımların olacağının altını çizdi. Oppo'nun telefonları vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanmakta. Oppo telefon özelliklerine bakıldığında hem telefon özellikleri güzel hemde Oppo fiyatları diğer telefonlara göre daha uygun. İşte Oppo telefon özellikleri.

Oppo Reno 4 özellikleri

1. Reno4'ün ağır çekim videoları 240 fps'de yakalanır ve 960 fps kare hızı oluşturmak için bir kare ekleme algoritması kullanır.

2. Akıllı Temassız Kontrol kaydırması şu anda yalnızca Facebook, Instagram, Tiktok ve YouTube için geçerlidir. Akıllı Hava Kontrolü ile çağrı yanıtlama yalnızca sesli çağrılar için geçerlidir ve video çağrıları veya üçüncü taraf çağrı uygulamaları için geçerli değildir. Kullanıcılar bu özelliği Ayarlar-> Elverişlilik-> Hareketler ve İşaretler-> Hava Hareketleri'ne girerek etkinleştirebilirler.

3. Albüm Hızlı Düzenleme özelliği yalnızca listelenen bölgelerde kullanılabilir: Hindistan, Endonezya, Tayland, Vietnam, Malezya, Filipinler ve Tayvan.

4. Cihaz bileşenleri ve ölçüm yöntemlerinde küçük farklılıklar nedeniyle, cihaz kalınlığı ± 0,2 mm ve ağırlığı ise ± 3 g farklılık gösterebilir.

5. Ekran boyutu diyagonal olarak santimetre cinsinden ölçülür. Reno 4’ün ekran boyutu tam bir dikdörtgen olarak 6.4 inçtir (yaklaşık 16.3 cm) ve ekran / gövde oranı %90.7'dir (aktif alan). Gerçek görüntülenebilir alan, yuvarlak köşeler ve kamera deliği nedeniyle daha azdır.

6. OPPO tarafından yapılan testlerde ölçüldüğü üzere Reno4 20 dakikada %50 şarj olur. Gerçek şarj süresi, cihazın özel durumuna veya pil kullanımından sonra ortam sıcaklığı veya performans düşüşü gibi bireysel farklılıklara bağlı olarak değişebilir.

7. 4015mAh, tipik pil değeridir. Nominal (minimum) kapasite 3920mAh'dir.

8. Görüntülenen kalan pil gücü cihazdan cihaza değişebilir. Testte doğruluğu sağlamak için % 5 pil, 4000mAh pilin %5'ine eşdeğer bir şekilde 200mAh olarak tanımlanmıştır.

9. OPPO Reno4'ün Hızlı Dönüş Balonu artık PUBG, AOV (Hindistan'da mevcut değil) ve Mobile Legends'ı destekliyor. Desteklenen bölgeler: Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland.

10. OPPO Share, dosyaları başka bir OPPO cihazına veya seçilen diğer cihazlara aktarmak için kullanılabilir.

OPPO A9 özellileri

Oppo A9 özellikleri de merak ediliyor. Gözler için çok daha kolay ve akıcı olan hareketler için ekran yenileme hızını 60Hz'den 120Hz'e çıkardık. Ve 240Hz'e varan dokunma örnekleme hızı sayesinde her bir dokunuş, anında ve doğru yanıt alır.

120 Hz ultra yüksek yenileme hızı

240 Hz dokunma örnekleme hızı 2

513 PPI piksel yoğunluğu

QHD+ çözünürlük 6.7 -inch4

OLED kavisli ekran 19.8:9 en boy oranı

OPPO A9 özellikleri

Oppo A9’un 8GB’lık RAM* özelliğiyle birlikte çalışan Snapdragon 665, hem daha hızlı bir performansı hem de %20’ye varan* eş zamanlı azaltılmış güç tüketimini mümkün kılar.

Bu özellik, Game Boost 2.0 ile çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Daha sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi için Frame Boost ve Touch Boost özelliklerini bir araya getirir.

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