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Teknoloji Oppo, pazarın 5’inci büyük oyuncusu
Teknoloji

Oppo, pazarın 5’inci büyük oyuncusu

Türkiye’de yatırım yapacağını duyuran Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 2020’nin 3. çeyreğinde gerçekleştirdiği 29,8 milyon satışla küresel akıllı telefon pazarında Apple’ın ardından 5’inci sırada yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:56:00 -
Oppo, pazarın 5’inci büyük oyuncusu

40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren ve en büyük üretim merkezi Çin’de bulunan Oppo’nun 40 binden fazla çalışanı bulunuyor. Şirket, Türkiye pazarına ise resmi olarak geçen yılın başında giriş yapmıştı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, geçen yıl yaptığı basın açıklamasında, “2019’un başında kullanıcılarla buluşmaya başladık ve kısa sürede güzel tepkiler aldık. 2020’de daha iyi ürünler getirerek, iş ortaklarımız ile daha iyi ilişkiler kurarak istediğimiz sonuçlara ulaşacağız” demişti. Şirket, farklı ürün gruplarında gerçekleştirdiği üretimle küresel pazardaki payını artırmayı hedefliyor

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