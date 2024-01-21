Oppo Pad Neo ocak ayında en çok talep gören oldu! Özellikleri görenleri şok ediyor! Ve ücretlerine dair detaylar
Peki, Çin merkezli Oppo tarafından 2024 yılının ocak ayında tanıtılan yeni tablet model şimdiden çok talep gördü: hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Talep yapmaya başladı. Vatandaşlar Ocak ayında en çok bu modeli satın aldı. Türkiye ise bu satın alma sıralamasında kaçıncı olacak merak konusu olurken ücretlerinde son durum...
Oppo, kısa süre önce yeni tablet modelini tanıttı. Bu rehberde Oppo Pad Neo özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Oppo marka yeni tablet modeline dair detaylar!
Oppo Pad Neo özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, Çin merkezli Oppo tarafından 2024 yılının ocak ayında tanıtılan yeni tablet modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde söz konusu mobil cihazın neler sunduğunu açıkladık.
Oppo Pad Neo Özellikleri
Ekran Boyutu: 11,4 inç
Ekran Teknolojisi: IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü: 1720 x 2408 piksel
Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 260 PPI
Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
İşlemci: MediaTek Helio G99
İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
Üretim Teknolojisi: 6 nm
RAM: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 8 MP
Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
Ön Kamera: 8 MP
Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
Bluetooth: 5.2
Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh
Kablolu Şarj: 33W
Yazılım: Android 13 tabanlı ColorOS 13.2
Kalınlık: 6,9 mm
Ağırlık: 538 gram
11,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Pad Neo, IPS LCD ekran üzerinde 1720 x 2408 piksel çözünürlük, yaklaşık 260 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 ile beraber gelen tablet 255,1 x 188 x 6,9 mm boyutlarında.
Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. Arka ve ön kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.
Gücünü MediaTek Helio G99 işlemciden alan cihazda Mali-G57 MC2 GPU mevcut. 128 GB depolama alanına sahip olan tablet 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Peki, Oppo Pad Neo ne kadar fiyata satılıyor?
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Oppo Pad Neo Fiyatı
tamindir'e göre: Oppo Pad Neo isimli yeni tablet modelinin 6 GB RAM'e sahip olan sürümü için 1.200 MYR (255 dolar civarında), 8 GB RAM'e sahi olan versiyonu için 1.400 MYR (297 dolar civarında) fiyat belirlendi.