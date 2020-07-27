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Ekonomi

OPPO, A Serisi'nin yeni modeli A91'i tanıttı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 16:25:07 -
OPPO, A Serisi'nin yeni modeli A91'i tanıttı

İSTANBUL (AA) - OPPO, yeni akıllı telefon modeli OPPO A91'i Türkiye'de tüketicilerle buluşturdu.

OPPO açıklamasına göre, 48 MP ultra geniş açılı makro dörtlü kamera ile donatılan OPPO A91, tasarımının yanı sıra profesyonel fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Düz ve pürüzsüz hissi oluşturarak ele rahatça oturan akıllı telefon, inceliği ve hafifliği ile öne çıkıyor.

OPPO A91'de dörtlü kamera düzenlemesi bulunuyor.

Çok yüksek çözünürlük ve ışığa duyarlılık sunan A91 ile gece veya gündüz istenilen ayrıntılar çekilebiliyor.

Ultra geniş açılı makro lens, ayrıntılı fotoğraflar çekilebilmesine olanak sağlıyor.

Ayrıca, OPPO A91'de ön ve arka kameralar tarafından desteklenen yapay zeka güzelleştirme teknolojisi ile daha doğal portreler çekilebiliyor.

137 yüz veri noktasına dayanan güzelleştirme efekti, bir grup fotoğrafında 4 kişiye kadar kişisel güzelleştirme yapmaya olanak sağlıyor.


- Gizli parmak izli kilit açma özelliği

Elektronik Görüntü Stabilizasyon özelliği ve sallanmaya karşı iç jiroskop özelliği bulunan A91; görüntüde titreme, sallanma olmayan video performansları sunuyor.

Hareketli ve sallantılı koşullarda OPPO A91 ile çekilen videolarda net, temiz ve istikrarlı görüntüler elde ediliyor.

OPPO A91'de ayrıca gizli parmak izli kilit açma özelliği bulunuyor.

Işığa duyarlı Ekran İçi Parmak İzi 3.0 uygulamasıyla telefon 0,32 saniyede hızlı ve güvenli bir şekilde açılabiliyor.

Yeni ekran içi parmak izi sensörü, gerçek parmakla sahte olanı ayırt ederek telefon için daha iyi bir koruma sağlıyor.

OPPO A91, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 4 bin 99 TL ile tüketicilere sunuluyor.

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