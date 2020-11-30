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Ekonomi OPET, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde iki ödül birden aldı
Ekonomi

OPET, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde iki ödül birden aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:24:03 -
OPET, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde iki ödül birden aldı

ANKARA (AA) - OPET, Sürdürülebilirlik Akademisi'nin düzenlediği Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde iki ödüle birden layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, topluma sağladıkları katma değerle aynı zamanla rol model olan "Değişime Yön Veren Lider Projelerin" ödüllendirildiği organizasyonda OPET, "Çevre Odaklı Sosyal Etki" kategorisinde Arkeo-Köy Tevfikiye ve "Kadının Güçlendirilmesi-Kurum Faaliyeti" kategorisinde OPET Kadın Gücü Projeleri ile ödül aldı.

Türkiye'nin sürdürülebilir iş alanındaki lider akademisyenlerden oluşan 39 kişilik jürinin seçimi sonucunda kazanan projelerin ödüllendirildiği tören, bu yıl salgın ortamı nedeniyle çevrimiçi gerçekleşti.

OPET, Arkeo-Köy Tevfikiye projesi kapsamında Uluslararası Troya Yılı nedeniyle 2019'da Troya bölgesinde yer alan Tevfikiye Köyü'nü Arkeo-Köy'e dönüştürmüştü. Böylece köy meydanında gerçekleşen fiziksel değişim, yerleştirilen heykeller, evlerdeki iyileştirmeler, köylülerin ihtiyaçlarına göre düzenlenen özel kurslar ve ortak bilinç ile Tevfikiye Köyü bir açıkhava müzesi haline getirilmişti.

Öte yandan toplumsal algıyı değiştirmek ve çalışma hayatında kadınlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla 2018'de başlatılan Kadın Gücü projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu işbirliği ile hayata geçirilmişti.

Kadınların işgücüne katılımını artırmayı, hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmelerini sağlamayı hedefleyen proje kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemine rağmen proje başlangıcından bu yana toplam kadın çalışan sayısı yüzde 63 artışla 2500'e ulaştı.

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