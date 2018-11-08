Operasyonel kârlılıkla hedef büyüttü

Türk Telekom’un 9 aylık finansal ve operasyonel sonuçları açıklandı. Buna göre, ocak-eylül döneminde Türk Telekom’un abone sayısı 3,1 milyon artarak 44,7 milyona ulaştı. Bu dönemde şirketin gelirleri yıllık yüzde 12,7 büyüme kaydederek 15 milyar lira oldu. Türk Telekom böylece, 2018’in 9 ayında son 11 yılın rekor abone büyümesine ve son 10 yılın en yüksek gelir artışına imza attı.

Favök 6,2 milyar dolar

Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yılın dokuz ayına göre yıllık 4,3 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3’e ulaştı.

Öte yandan Türk lirasının dolar ve avro karşısındaki değer kaybı finansal sonuçlara etki etti ve güçlü gelir büyümesi ve faaliyet kârı artışı elde etmesine karşın, Türk Telekom dokuz ayda 3,6 milyar lira zarar açıklamasına neden oldu.

Döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında, Türk Telekom’un dokuz aydaki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 2,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, “Faaliyetlerimizin gücünü ön plana çıkaran dokuz aylık sonuçlar sayesinde 2018’e ilişkin hedeflerimizi büyüttük” değerlendirmesini yaptı. Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla gereken alt ve üst yapı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Doany, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Herkes için erişilebilir iletişim” prensibiyle hizmet

“Bu kapsamda, bölgesel, fiziksel, sosyal ve ekonomik sebeplerden ötürü bilgiye erişimi sınırlı kesimler de dahil olmak üzere tüm Türkiye’ye ‘herkes için erişilebilir iletişim’ prensibiyle uygun fiyat ve içerikte hizmetler sunuyoruz. Yılın dokuz ayında da bu prensibimizden ödün vermeden, zorlu bir piyasa ortamında mali ve fiyatlama disiplinimizle faaliyetlerimize devam ederek yine rekorlarla dolu sağlam sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlarla paydaşlarımıza daha fazla değer sunacak olan stratejimizin gücüne inancımız tam.”