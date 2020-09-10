  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Operasyonda enselenen Karayılan'ın kardeşine büyük şok! Karar verildi
Gündem

Operasyonda enselenen Karayılan'ın kardeşine büyük şok! Karar verildi

PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan’ın kardeşi Mehmet Bozan Karayılan Şanlıurfa'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 9 yıl hapse mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:26:00 - 2020-09-10 16:55:44
Operasyonda enselenen Karayılan'ın kardeşine büyük şok! Karar verildi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’ın kardeşi Mehmet Bozan Karayılan, 31 Aralık 2019 tarihinde tutuklanmıştı.

Karayılan “terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla Şanlıurfa’da çıkarıldığı mahkemece 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Bozan Karayılan ve avukatı da katıldı.

Beraatini istedi

Savunması alınan Mehmet Bozan Karayılan, hiç bir terör örgütüne üye olmadığını iddia ederek beraat edilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısının ceza alması yönündeki mütalaasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı Mehmet Bozan Karayılan  "terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapsa mahkum edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

oflu baba

DOKUZ YILMI COK VERMISINIZ YARISINI GERI ALIN  BUNLARIN TURKIYEYE VERDIGI ZARAR ULKE INSANININ FAKIRLESMESINE ULKENIN CAG ATLAMASINA ENGEL OLAN BIRİDIR KARAYILANLAR BUGUN EMEKLI 2000 TL ALIYORSA BU ITIN  VARLIGINDAN IBARETTIR 
  • Yanıtla
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin doğalgaz üreten ülkeler adayı olması, ithal edilen kontratlarda da şartları değiştirec..
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! 5 günde 44 binden fazla vaka bildirildi
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! 5 günde 44 binden fazla vaka bildirildi

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte içinde 8 bin 866 artış gösterirken, Ülkedeki vaka sayısı son 5 günde 44 bin 390 ..
Hafter yanlısı savaş suçlusu, bakın hangi ülkede tedavi görüyor!
Dünya

Hafter yanlısı savaş suçlusu, bakın hangi ülkede tedavi görüyor!

Libya'da savaş suçu ve insan hakları ihlalleri gerçekleştirmekle suçlanan ve ülkedeki darbeci Halife Hafter ile ittifak yapan Abdurrahim el-..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı