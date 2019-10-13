Operasyona karşı çıkıp YPG seviciliği yapan alçaklara duyurulur! İşte Kürtlere ve Araplara yapılan bu işkencelerin intikamı alınıyor

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Türkiye’nin Fırat’ın doğusunu işgal eden ve yerel halkı işkence ve baskıyla yerlerinden edip demografik yapıyı değiştiren terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye’nin terörle mücadelesini görmezden gelen ABD başta olmak üzere bazı Avrupa ve Arap ülkeleri Türkiye’nin sivilleri hedef aldığı yalanını öne sürüyor. Ancak Suriye iç savaşından bu yana ABD’nin desteğini alarak Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü YPG/PKK hem işgal ettikleri yerlerde kendilerine destek vermeyen halka zulmediyor hem de Türkiye’nin sınır illerine havan saldırıları düzenleyerek çok sayıda sivil vatandaşın şehit olmasına neden oluyor.

2 Arap genci vahşice kırbaçladılar!

Terör örgütü YPG’nin kendilerini deskteklemeyen Arap, Türkmen ve Kürtlere işkence ettiği çoksayıda bilgi, belge ve görüntü basına yansımıştı.

Bunlardan birisi de Suriye'nin Münbiç kentinde kayda alınan videoduydu. Terör örgütü YPG/PKK’nın örgüte katılmadıkları gerekçesiyle iki Arap gence yaptığı işkencenin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, örgütten silah almayı kabul etmeyen gençlerin dakikalarca kırbaçlandığı görüldü.

Münbiç'te kaydedilen görüntülerde terör örgütü YPG/PKK üyelerinin, örgüte katılmayan ve örgütten silah almak istemeyen Arap Al Damalha aşiretinden 2 gence işkence yaptığı görüldü. Kanlar içinde kalan iki gencin yardım çığlıklarına aldırış etmeyen teröristler, gençleri uzun süre kırbaçladı. Gençleri zorla silahlandıran ve örgüte katılmaya zorlayan PKK/YPG'li teröristlerin yaptıkları işkencenin ortaya çıkmasının ardından Damalha aşireti ile bazı aşiretler bir araya gelerek, teröristlerin yaptığı işkenceyi protesto etmek için çağrı yaptı.