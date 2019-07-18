Operasyona giden 3 Fransız asker zehirlenerek öldü
Fransız Guayanası'nda yasa dışı altın aramalara karşı "Harpie" adlı bir operasyona katılan Fransız askerlerden 3'ünün zehirlenerek öldüğü, 1 askerin de ağır yaralandığı bildirildi.18 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
Fransız Guyana'sında yasa dışı altın aramalara karşı düzenlenen operasyonda 3 Fransız askeri zehirlenerek öldü, 1 asker ağır yaralandı.
Güney Amerika’nın kuzeydoğu kıyısındaki Fransız Guyana'sında Fransız askerler yasa dışı altın aramalara karşı "Harpie" adlı bir operasyon düzenledi. Fransız Guyanası'nın güneybatı bölgesindeki bir ormanlık alanda düzenlenen operasyonda 3 Fransız asker zehirlenerek öldü, 1 asker ağır yaralandı.
Toksik dumanı soludular
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, "Askerler yeraltı tesislerini tahrip etmek için patlayıcı maddeler hazırlarken, 8 asker tesisin dibindeki toksik dumanı soludu. Üç asker öldü, 5 asker Cayenne'de hastaneye kaldırıldı. Bir askerin durumu çok ağır" ifadelerini kullandı.
2008 yılından bu yana devam ediyor
Fransız Guyanası sağlık kurumları için çok sayıda mağdurun olması şüphesiyle özel sağlık acil durum planı olan "beyaz plan" uygulamaya koydu.
2008 yılından bu yana devam eden ve yasa dışı altın aramalara karşı mücadele etmek için düzenlenen "Harpie" operasyonlarında her gün yaklaşık 500 asker görev alıyor.
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