Operasyon sonrası YPG/PKK ilk açıklama! Yalana başladılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından terör örgütü yalanlarına başladı. YPG/PKK'dan yapılan ilk açıklamada sivil alanların vurulduğu yalanı ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna "Barış Pınarı Harekatı"nın başladığı duyurdu. ABD'nin PKK/YPG'den koparıp SDG (Suriye Demokratik Güçleri) adını verdiği ve dünyaya cici göstermeye çalıştığı teröristlerden, operasyonun başlamasının ardından yalanlara başladı. Sivilleri zorla kalkan yaparak dünya kamuoyunu arkasına almaya çalışan örgütün sözde sözcüsü Mustafa Bali tarafından yapılan açıklamada, operasyonun başlamasıyla birlikte yalanlara başlanarak "Türk savaş uçakları sivil alanlara hava saldırısı yapmaya başladı. Bölge halkı arasında büyük bir panik var" denildi.

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