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Operasyon öncesi tarihi adım! Rusya’daki toplantı sona erdi

Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonu öncesi Türk ve Rus heyeti Moskova'da bir araya geldi. Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı kritik görüşme 1.5 saatin ardından sona erdi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:13
Operasyon öncesi tarihi adım! Rusya’daki toplantı sona erdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdiği toplantı sona erdi.

"Ortak irademiz var""

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus mevkidaşlarıyla başkent Moskova’daki Rusya Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Toplantı öncesinde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatında Suriye konusunda yakın iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek, “Bu sayede siyasi sürece dahil birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettik.” dedi.

"Rus ortaklarımızla Suriye’de neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz"

Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya’ya geldiklerine işaret eden Çavuşoğlu, “Bundan sonra da Rus ortaklarımızla Suriye’de neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ilişkilerimize bölgesel konularda çok önem verdiği için bizi gönderdi.” diye konuştu.

Sergey Şoygu’dan önemli mesaj

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise “İdlib’in yanı sıra İstanbul’da vardığımız anlaşmanın uygulanmasını değerlendireceğiz. Ayrıca ABD’nin Suriye’den çekilmesini ve Fırat’ın doğusundaki son gelişmeleri de ele alacağız.” ifadelerini kullandı.

Rus tarafından Şoygu'nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in katıldığı görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik askeri operasyonlarının istişare edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:13
  1. İstanbul
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Hulusi Akar
  4. Suriye
  5. Rusya
  6. toplantı
  7. Hakan Fidan

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