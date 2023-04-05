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Siyaset Operasyon içinde operasyon! İP’liler birbirlerine girdi Akşener sus pus
Siyaset

Operasyon içinde operasyon! İP’liler birbirlerine girdi Akşener sus pus

Yeniakit Publisher
2023-04-05 15:01:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hırsızlara sıkılan merminin il binasına isabet etmesini saldırı olarak değerlendirip ballandıra ballandıra anlattığı ve işi şova döktüğü halde, Ankara'da yaşanan rezalete ucundan bile değinmedi.

İYİ Partililer Ankara'da temayül yoklaması sırasında birbirine girdi. 100'e yakın partili arasında görülmemiş kavga çıktı; sopalar savruldu, sandalyeler havada uçuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hırsızlara sıkılan merminin il binasına isabet etmesini saldırı olarak değerlendirip ballandıra ballandıra anlattığı ve işi şova döktüğü halde, Ankara'da yaşanan rezalete ucundan bile değinmedi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Akşener'in suskunluğu da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Var mı İYİ Partililerin, "Bizim aramıza AK Partililer sızmış, bu tehditlere boyun eğmeyiz" veya, "İYİ Parti'nin içerisine birileri sızmaya çalışıyorlar, bizim adaylarımızı onlar belirlemeye çalışıyorlar, geldiler bizim temayül yoklamamıza karıştılar, biz de direndik" benzeri bir açıklamaları var mı? Yok. Ne halt yediklerini gayet iyi biliyor çünkü onlar.

Kimle kimin kavga ettiğini, iki tarafın da İYİ Parti'nin olmazsa olmazı, İYİ Partili yöneticilerin hiçbir laf edemeyeceği gruplar olduklarını bildikleri için sus pus... hiçbir şey yok. Hapishanelik olmuş adamlar.
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Doğruya Doğru

Yiyin birbirinizi mafya artıkları

Misafir

Bu fetöcü maral bitmistir
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