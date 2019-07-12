Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi Suriye'de teröristlere yönelik operasyon an meselesi. TSK, sınır birliklerindeki izinleri ve tayinleri iptal etti.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için son günlerde Suriye sınırına askeri sevkiyatları hızlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgedeki terör örgütlerine karşı harekete geçmeye hazırlanıyor. Geri sayım başladı ABD destekli bölücü Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye büyük bir darbe vurmaya hazırlanan kahraman Mehmetçik, operasyon için geri sayıma başladı. Sınırda izinler ve tayinleri iptal Ensonhaber'deki habere göre, PKK'ya yönelik operasyon an meselesi!.. TSK, Doğu ve Güneydoğu'daki sınır birliklerinde izinleri ve tayinleri 3 aylığına durdurudu. Bölgedeki yoğun devam ediyor.

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