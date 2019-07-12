Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
Suriye'de teröristlere yönelik operasyon an meselesi. TSK, sınır birliklerindeki izinleri ve tayinleri iptal etti.12 Temmuz 2019 Cuma 09:08
Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için son günlerde Suriye sınırına askeri sevkiyatları hızlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgedeki terör örgütlerine karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.
Geri sayım başladı
ABD destekli bölücü Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye büyük bir darbe vurmaya hazırlanan kahraman Mehmetçik, operasyon için geri sayıma başladı.
Sınırda izinler ve tayinleri iptal
Ensonhaber'deki habere göre, PKK'ya yönelik operasyon an meselesi!.. TSK, Doğu ve Güneydoğu'daki sınır birliklerinde izinleri ve tayinleri 3 aylığına durdurudu.
Bölgedeki yoğun devam ediyor.
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