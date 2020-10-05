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Aktüel Opera sahnesinde dünya şarkıları yankılanacak
Aktüel

Opera sahnesinde dünya şarkıları yankılanacak

Soprano Feryal Türkoğlu, mezzo soprano Ferda Yetişer ve piyanist Melahat İsmailova'nın 10 Ekim'de sahne alacağı "Dünya Şarkıları" konserinde, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi ile eserler seslendirilecek - Sergey Rahmaninov, Vasily Solovyov-Sedoi ve Pyotr İlyiç Çaykovski gibi önemli Rus bestecilerin Rusça şarkıları ve romansları ile 12 Ekim'de "Rus Gecesi" konseri düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:20:39 -
Opera sahnesinde dünya şarkıları yankılanacak

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), ekim ayında "Dünya Şarkıları" ve "Rus Gecesi" konserleriyle sanatseverlerle buluşacak.

ADOB Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada yaşanan küresel salgın sebebiyle salonlardan uzak kalan izleyiciler, ekim ayında özel konser ve temsillerle sanat keyfi yaşayacak.

10 Ekim akşamı Opera Sahnesi'nde soprano Feryal Türkoğlu, mezzo soprano Ferda Yetişer ve piyanist Melahat İsmailova'nın sahne alacağı "Dünya Şarkıları" adlı konserde, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi ile eserler seslendirilecek.

Sergey Rahmaninov, Vasily Solovyov-Sedoi ve Pyotr İlyiç Çaykovski gibi önemli Rus bestecilerin Rusça şarkıları ve romansları ile 12 Ekim akşamı ise "Rus Gecesi" konseri düzenlenecek.

Konserlerin, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda gerçekleşmesi sağlanacak.

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