OpenAI, halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna başvurdu

Yapay zeka alanında son yılların en dikkat çekici şirketlerinden biri haline gelen OpenAI, olası halka arz için ilk resmi adımı attı. Şirket, kamuoyunda “S-1 Formu” olarak bilinen taslak kayıt beyanını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna gizli şekilde sunduğunu duyurdu.

Bu adım, OpenAI’ın borsaya açılma ihtimalini artık doğrudan somut bir sürece dönüştürdü. Şirket her ne kadar halka arz için kesin bir takvim vermese de, yapılan başvuru OpenAI’ın finansal geleceğinde yeni bir dönemin kapısının aralandığını gösterdi.

Yapay zeka alanında son yılların en dikkat çekici şirketlerinden biri haline gelen OpenAI, olası halka arz için ilk resmi adımı attı. Şirket, kamuoyunda “S-1 Formu” olarak bilinen taslak kayıt beyanını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna gizli şekilde sunduğunu duyurdu.

Bu adım, OpenAI’ın borsaya açılma ihtimalini artık doğrudan somut bir sürece dönüştürdü. Şirket her ne kadar halka arz için kesin bir takvim vermese de, yapılan başvuru OpenAI’ın finansal geleceğinde yeni bir dönemin kapısının aralandığını gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "S-1 Formu" olarak bilinen taslak kayıt beyanının SEC'e gizli olarak sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bunun kamuoyuna sızmasını beklediğimiz için şimdiden duyuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Halka arzın zamanlamasına ilişkin henüz bir karar verilmediği belirtilen açıklamada, özel şirket olarak yürütülmesinin daha kolay olabileceği bazı planlar nedeniyle sürecin zaman alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bunun "karmaşık bir ödünleşim" süreci olduğu vurgulanarak, söz konusu başvurunun, şirketin en doğru seçenek olarak değerlendirmesi halinde daha erken halka açılmasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

Yapay zeka şirketlerinden Anthropic de geçen hafta olası halka arz süreci kapsamında SEC'e taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu açıklamıştı.