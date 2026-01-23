OpenAI düğmeye bastı! Robot yarışına katıldı

OpenAI, San Francisco’da kurduğu yeni robotik laboratuvarında yüzlerce saatlik eğitim verisi topluyor. Şirket, insansı robotlar yerine uzaktan kontrol edilen robotik kollar üzerinde çalışıyor ve bu sessiz genişleme yapay zekâ ile fiziksel dünyayı birleştirme hedefinin habercisi olarak görülüyor.

OpenAI, yapay zekâ alanındaki ilerlemelerini sessizce fiziksel dünyaya taşıyor.

Business Insider’ın özel haberine göre şirket, Şubat 2025’te San Francisco’da kurduğu robotik laboratuvarını kısa sürede dört kat büyüttü.

Laboratuvar, artık haftanın yedi günü, 24 saat esasına göre çalışıyor.

Yaklaşık 100 veri toplayıcı ve en az 12 robotik mühendisten oluşan ekip, robotik kolları uzaktan kontrol ederek eğitim verisi üretiyor.

Bu sistem, insan eliyle yapılan görevlerin yapay zekâ tarafından fiziksel olarak yeniden öğrenilmesini sağlıyor.

İNSANSI ROBOTLAR DEĞİL, ROBOTİK KOLLAR ÖN PLANDA

OpenAI’nin robotik stratejisinin odağında tam insansı robotlar değil, düşük maliyetli robotik kollar yer alıyor.

Bu kollar, “GELLO” adı verilen 3D yazıcıyla üretilmiş bir kontrol cihazı aracılığıyla insan hareketlerini birebir taklit edebiliyor.

Robotlar, ekmek dilimini tost makinesine yerleştirmek, çamaşır katlamak, nesne taşımak gibi gündelik görevlerde eğitiliyor.

Amaç, yapay zekâ sistemlerinin yalnızca dili değil, fiziksel etkileşimleri de doğal bir şekilde öğrenebilmesi.

Laboratuvarda ayrıca “iRobot benzeri” olarak tanımlanan bir insansı robot da bulunuyor. Ancak kaynaklara göre bu robot çoğunlukla atıl durumda ve çok nadiren test ediliyor.

Ana odak, “kolları eğitmek” üzerine kurulu.

“VERİ, ROBOTİĞİN YAKITIDIR”

OpenAI’nin yeni yaklaşımı, ilk dil modellerinde olduğu gibi insan kaynaklı büyük veri setlerine dayanıyor.

Uzmanlara göre bu, yapay zekâ alanındaki büyük sıçramaların temelinde yatan stratejinin robotik için de geçerli olduğu anlamına geliyor.

Robotik sistemlerde en büyük zorluk algoritmalar değil, nitelikli eğitim verisinin toplanması.

OpenAI bu nedenle robotik kolları insan operatörlerin uzaktan yönettiği görevlerle eğitiyor ve her hareketi kayıt altına alarak gelecekteki otonom sistemler için referans veri oluşturuyor.

ÖNCEKİ ROBOTİK GİRİŞİMLERİN DEVAMI

OpenAI, robotik alanda ilk adımlarını 2020’de atmış ancak o dönemki proje başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Şirket o süreçten sonra odağını ChatGPT ve dil modellerine kaydırmıştı.

Şimdi ise fiziksel zekâ alanına yeniden dönüş yapıyor.

Daha önce Figure, 1X ve Physical Intelligence gibi şirketlere yatırım yapan OpenAI,

2024’te Figure ile insansı robotlar için yapay zekâ modelleri geliştirmek üzere bir ortaklık imzalamıştı.

Ancak Figure CEO’su Brett Adcock, 2025’in Şubat ayında anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

Yeni laboratuvarın bu kopuşun ardından OpenAI’nin kendi robotik veri altyapısını oluşturma hamlesi olduğu düşünülüyor.

YENİ YAKLAŞIM: TAKVİYELİ ÖĞRENMEDEN VERİ TABANLI EĞİTİME

OpenAI’nin 2020’deki ilk robotik deneylerinde odak noktası, “takviyeli öğrenme” (reinforcement learning) yöntemiydi.

Bu sistem, robotların deneme-yanılma yoluyla görevleri kendi başına öğrenmesini amaçlıyordu.

Yeni stratejide ise bu yaklaşım veri odaklı hale getirildi.

Robotlar artık insan operatörlerinden gelen yüksek hacimli gerçek görev verileriyle eğitiliyor.

Bu, ChatGPT’nin dil dünyasında insan yazılarından öğrendiği prensibin, fiziksel dünyaya aktarılmış hali olarak tanımlanıyor.

İKİNCİ LABORATUVAR YOLDA

OpenAI, San Francisco’daki tesise ek olarak Kaliforniya’nın Richmond kentinde ikinci bir robotik laboratuvar kurmayı planlıyor.

Yeni tesisin, mevcut laboratuvarın kapasitesini iki katına çıkaracağı ve daha karmaşık görevlerde kullanılacak çok eklemli robotik sistemlerin eğitileceği belirtiliyor.

SONUÇ: YAPAY ZEKÂ FİZİKSEL DÜNYAYA ADIM ATIYOR

OpenAI’nin sessizce yürüttüğü bu robotik program, şirketin gelecekteki vizyonuna dair önemli ipuçları veriyor.

ChatGPT’nin bilgi tabanı ve görsel-işitsel yetenekleriyle birleştirildiğinde, bu çalışmalar “öğrenen makinelerin fiziksel zekâsı” döneminin kapısını aralayabilir.

Uzmanlara göre OpenAI’nin bu adımı, yapay zekâ ile robotik arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak, gelecekte gerçek dünyada etkileşime girebilen, öğrenen robotların önünü açacak.