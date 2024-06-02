Opel inanılmaz indirim uyguladı! Dev firmadan kampanya: Şu an ürünleri ucuza satılıyor! Haziran 2024 listesini yayınladı

Şirketin açıklamasına göre Opel'in haziran ayında binek ve hafif ticaret modellerine ilişkin ödeme seçenekleri şöyle:

Yenilenen Opel Corsa, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.

Opel Astra, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Crossland, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Mokka 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Opel Grandland 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.

ELEKTRİKLİLER

Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Mokka Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Opel Astra Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

TİCARİ ARAÇLAR

Yeni Zafira, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Yeni Combo ve yeni Combo Cargo, 225 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Yeni Vivaro Cargo, yeni Vivaro City Van ve yeni Movano da 225 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.



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