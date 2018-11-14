OPEC, Donald Trump`a rağmen üretimi kısacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı ve OPEC Başkanı Suhail al-Mazrouei, petrol stoklarında gelecek yıl yaşanması beklenen artışın önüne geçmek için üretimi kısmaları gerekeceğini söyledi.

Mazrouei, "Piyasada denge için ne gerekiyorsa yapacağız. OPEC'in hedefi piyasa istikrarını sağlamak. Petrol fiyatlarında oynaklık hiç kimsenin çıkarına değil." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, OPEC'in üretimi kısmaması gerektiğini söylemiş ve ucuz petrol istediğini belirtmişti.

Diğer taraftan bugün yayımlanan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık petrol piyasası raporu küresel petrol arzının ekimde bir önceki aya göre 20 bin varil artışla günlük 100 milyon 720 bin varile yükseldiğini ortaya koyuyor.