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Op.Dr. Volkan Kahya: “Yaz aylarında burun estetiği olmaktan korkmayın”

Op.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38
Op.Dr. Volkan Kahya: “Yaz aylarında burun estetiği olmaktan korkmayın”

Op.Dr. Volkan Kahya, yaz aylarında da burun estetiğinin olabileceğini söyledi.


Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Volkan Kahya, “Burun estetiğinin tabularından biridir; yazlarında ameliyat olmak çok tehlikelidir Artık bu düşünce tarihe karıştı. Gelişen teknoloji ve şehirleşmenin etkisiyle yaz aylarında burun estetiği olmak artık daha kolay ve daha ağrısız. Yeni burun estetiği teknikleri ve ameliyat sonrası bakım tekniklerinin gelişmesi bu süreçte daha az şişlik ve morluk oluşmasını sağlamaktadır. Aşırı sıcak ortamlarda uzun süre kalınmadığı sürece ve güneş altında uzun süre durulmadığı sürece ve şapka takıldığı zaman hiçbir sorun yaşanmaz” dedi.


Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok iş kolunun tatil döneminin de başlamış olduğunu ifade eden Dr. Kahya, “Tatilini yapıp gelen ya da tatil yapmayı düşünmeyen Burun estetiği hastaları bu tatil dönemini kullanmak istemektedirler. Özellikle eskilerden kalma bir Bilgi olan yaz aylarında estetik ameliyat olmaz bilgisi bu hastaları yazın ameliyat olma fikrinden vazgeçirmekteydi. Ama artık bu durum mazide kaldı. Yaz aylarında nerdeyse kış ayları kadar Burun estetiği ameliyatları sağlıkla ve güvenle yapılabilmektedir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38
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