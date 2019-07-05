0553 313 94 23

Op. Dr. Volkan Kahya: “Burun Estetiği öncesi burnum nasıl olacak diye üzülmeyin”

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:00
Op. Dr. Volkan Kahya: “Burun Estetiği öncesi burnum nasıl olacak diye üzülmeyin”

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Volkan Kahya, burun estetiği ameliyatı hakkında bilgi verdi.


Dr. Kahya, hızla ilerleyen inovasyon akımı ile birlikte gelişen teknolojik yaklaşımlardan tıp dünyasını da etkilendiğini ifade ederek “Yeni burun estetiği teknikleri ve teknolojik cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojilerden biri olan üç boyutlu imajlamayı hastalarına uygulamaktadır. Özel olarak dizayn edilen bir kamera sayesinde yüzünüzün gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlükte fotoğrafları çekilmekte Vectra3D’nin geliştirdiği işletim sistemi ile üç boyutlu 3D portre görüntünüzde her boyutta burun şekillendirilmesi yapılabilmektedir. Bu teknoloji sayesinde ameliyat sonrasında oluşabilecek en yakın görüntülere ulaşmak mümkündür. Klasik photoshop imajlamaya göre çok daha kaliteli ve gerçekçi sonuçlar elde etmek mümkündür. Photoshop ta sadece tek bir boyut üzerinden vektörel çalışmalar yapılabilirken 3D imajlama sayesindeburun her boyutta incelenerek değerlendirilebilmektedir ve daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilmektedir. Aynı zamanda burnun tüm açıları planlanmakta, değer ve orantılar bu sistem üzerinden hesaplanabilmektedir. Ayrıca öncesi ve sonrası görüntülemede video efektler sayesinde gerçek zamanlı öncesi ve sonrası görseli oluşturulabilmektedir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:00
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan'da festival aracı elektrik tellerine çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
    1. Hindistan'da festival aracı elektrik..
    2. İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran..
    3. Teknosa dünyanın en büyük elektronik..
    4. Bölgesel Amatör Ligin 10’uncu yılı
    5. Bayazıt ve Yenigün’ü rahmetle anıyoruz
    6. Kayseri OBM’de Değerlendirme..
    7. Kayseri, Doğa Tarihinin De Merkezi
    8. Gram altın, 255,3 lira seviyelerinde
    9. Gazişehir Gaziantep'in transfer..
    10. Afyonkarahisar’da tır ile minibüs..
    11. Süper Lig'de yılın bombası patladı
    12. (Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan..
    13. TEM’de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
    14. Türk çam balı ISO belgesi alınca..
    15. Bingöl’de 3 sığınak imha edildi, EYP..
    16. Antalya’da çökertilen dolandırıcılık..
    17. Kapadokya’da Birsen Tezer rüzgarı..
    18. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen'..
    19. Şehirlerarası yolcu otobüslerine..
    20. Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı’yı..
    21. (Özel) Osmanlı’nın günlük yaşamı..
    22. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    23. Türk kirazına Çin kapıları yeniden..
    24. Araç sahiplerine güzel haber! Benzine..
    25. ABD’de sosisli sandviç yeme yarışması
    26. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    27. Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    28. "Bilişim 500" ödüllerinin sahipleri..
    29. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8..
    30. Yüzdeki çizgilere dikkat
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"