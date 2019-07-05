Op. Dr. Volkan Kahya: “Burun Estetiği öncesi burnum nasıl olacak diye üzülmeyin”

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Volkan Kahya, burun estetiği ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Dr. Kahya, hızla ilerleyen inovasyon akımı ile birlikte gelişen teknolojik yaklaşımlardan tıp dünyasını da etkilendiğini ifade ederek “Yeni burun estetiği teknikleri ve teknolojik cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojilerden biri olan üç boyutlu imajlamayı hastalarına uygulamaktadır. Özel olarak dizayn edilen bir kamera sayesinde yüzünüzün gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlükte fotoğrafları çekilmekte Vectra3D’nin geliştirdiği işletim sistemi ile üç boyutlu 3D portre görüntünüzde her boyutta burun şekillendirilmesi yapılabilmektedir. Bu teknoloji sayesinde ameliyat sonrasında oluşabilecek en yakın görüntülere ulaşmak mümkündür. Klasik photoshop imajlamaya göre çok daha kaliteli ve gerçekçi sonuçlar elde etmek mümkündür. Photoshop ta sadece tek bir boyut üzerinden vektörel çalışmalar yapılabilirken 3D imajlama sayesindeburun her boyutta incelenerek değerlendirilebilmektedir ve daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilmektedir. Aynı zamanda burnun tüm açıları planlanmakta, değer ve orantılar bu sistem üzerinden hesaplanabilmektedir. Ayrıca öncesi ve sonrası görüntülemede video efektler sayesinde gerçek zamanlı öncesi ve sonrası görseli oluşturulabilmektedir” dedi.