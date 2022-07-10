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Spor Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu!
Spor

Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'a 3 kez gelen Henry Onyekuru, Süper Lig'in yükselen takımı Adana Demirspor ile el sıkıştı. Başarılı futbolcu formayı da giydi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 16:42:00 -
Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'a 3 kez gelen Henry Onyekuru, Süper Lig'in yükselen takımı Adana Demirspor ile el sıkıştı. Başarılı futbolcu formayı da giydi.

Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı kanat oyuncusu Adana Demirspor'a 1 yıl kiralık olarak imza attı.

Akdeniz temsilcisinin formasını giyen Onyekuru, "Böyle bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla konuştuğumda buranın, birkaç yıl içinde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler." diye konuştu.

Nijeryalı kanat oyuncusu ayrıca, "Burada yüzde yüzümü vereceğim ve sonrasında taraftarlar tüm kupaları kazanmak için hazır olsunlar." yorumunu yaptı.

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

 

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