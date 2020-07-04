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Spor

Onyekuru'dan Galatasaray'a veda paylaşımı

Galatasaray'da 1 sezon kiralık oynayan ardından ise Everton'dan Monaco'nun yolunu tutan Henry Onyekuru devre arası transfer döneminde tekrar sarı kırmızılı takıma katıldı ancak sezon bitmeden dönmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 21:47:00 -
Onyekuru'dan Galatasaray'a veda paylaşımı

Monaco'nun sezonun bitmesini beklemeden dönmesini istediği Henry Onyekuru, Galatasaray idmanında buruk bir vedaya imza attı. Nijeryalı kanat, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra sosyal medya hesabından da Cimbom'a veda etti.

İşte o paylaşım

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