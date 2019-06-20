Onyekuru için adımlar atıldı!

Galatasaray, geride bıraktığımız sezonun başında İngiltere Premier Ligi ekibi Everton’dan kiraladığı ve gösterdiği harika performansla taraftarları kendisine hayran bırakan Henry Onyekuru'yu yeniden transfer etmek için görüşmelere başladı. Şu an Afrika Uluslar Kupası için Nijerya’nın aday kadrosunda yer alan Onyekuru için kulübü Everton’a 1 yıllık yeni bir kiralama için yeniden teklifte bulunuldu.

Genç yıldızın da, İngiliz ekibine kendisini gelecek sezon kadroda düşünmemeleri halinde Aslan’da oynamaya devam etmek istediğini bizzat ilettiği ifade edildi. Görüşmelerin hafta sonuna kadar mutlu sonla bitmesi bekleniyor.