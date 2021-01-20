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Spor Onyekuru Fenerbahçe'nin radarına girdi
Spor

Onyekuru Fenerbahçe'nin radarına girdi

Mesut Özil ve Attila Szalai transferlerini bitiren Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'nun durumunu yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 04:37:00 -
Onyekuru Fenerbahçe'nin radarına girdi

Önce Szalai, ardından dünyaca ünlü Mesut Özil transferleriyle ocak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'den kısa süre içerisinde yeni bir bomba daha gelebilir...

Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Monaco'da bulunan Galatasaraylı eski futbolcu Henry Onyekuru için yakın takipte olduğu, Nijeryalı oyuncu için kısa süre içerisinde devreye girebileceği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Onyekuru'ya aracılar vasıtasıyla durumunun sorulduğu, Nijeryalı yıldızın ilk tercihinin Galatasaray olması dolayısıyla Fenerbahçe'nin somut bir adım atmadığı kaydedildi. Ancak Galatasaray'ın Onyekuru'yu tam 22 gündür beklettiği ve bonservisi Monaco'dan olan oyuncunun bu durumdan hayli rahatsız olduğu ifade edildi.

Onyekuru'nun, transferinin bitirilmesi için Galatasaraylı yetkililere süre verdiği, bu süre zarfında kiralık sözleşmenin imzalanmaması halinde Fenerbahçe dahil her takımla görüşmelere başlayacağını ilettiği kaydedildi. Oyuncunun, babası gibi gördüğü Fatih Terim'e yaşadığı sıkıntıyı aktardığı da gelen bilgiler arasında.

5.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu var

Henry Onyekuru, Galatasaray'dan söz aldığı için tam 22 gündür Monaco'da A Takımla antrenmanlara çıkmıyor. Gideceği takımın belli olmasını bekleyen Onyekuru'nun yarım sezonluk maliyeti (kiralama bedeli dahil) 1.5 milyon euro. Onyekuru hangi takıma giderse, sözleşmesinde 5.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacak.

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