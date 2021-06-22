Onur Seyit Yaran yaşı kaç? Onur Seyit Yaran kaç yaşında? Onur Seyit Yaran evli mi bekar mı?

Onur Seyit Yaran kimdir? Kardeşlerim dizisinde Doruk karekterini oynayan Onur Seyit Yaran, Twitter’da gündem oldu. Onur Seyit Yaran’ın neden TT olduğu merak edilirken, Onur Seyit Yaran hakkında merak edilen bir diğer konu ise Onur Seyit Yaran’ı yaşı oldu. TRT 1’de yayınlanan Kalk Gidelim dizsinde Canberk rolünü de oynayan Onur Seyit Yaran yaşı kaç? Onur Seyit Yaran kaç yaşında? Onur Seyit Yaran evli mi? İşte Onur Seyit Yaran hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Onur Seyit Yaran kimdir?

Onur Seyit Yaran aslen nerelidir? Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Onur Seyit Yaran modellikte yapmakta. Eğitimini Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde sürdürmektedir. Satranç, futbol gibi sporlarla da ilgilenen genç oyuncu, uzun süre lisanslı olarak futbol oynamıştır.

2008-2011 yılları arasında milli platformlarda profesyonel olarak oynayan Onur Seyit Yaran, İngilizce ve Almanca dillerine hakimdir. İlk oyunculuk deneyimine, bir zamanlar TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kalak Gidelim" adlı dizi ile başlamıştır. Sonrasında yine TRT1 ekranlarında yayınlanmış olan Vuslat dizisinde Enes rolünü oynamıştır. Şimdilerde ise ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim' de Doruk karakterini oynamakta. Onur Seyit Yaran bekardır.

Onur Seyit Yaran rol aldığı diziler hangileri?

2021- Kardeşlerim (Doruk)

2019- Vuslat (Enes)

2018- Kalk Gidelim (Canberk)