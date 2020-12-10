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Medya Onur Büyüktopçu'nun o sözleri başına dert açtı! Hesap verecek
Medya

Onur Büyüktopçu'nun o sözleri başına dert açtı! Hesap verecek

“Gelinim Mutfakta” adlı programda sunuculuk yapan Onur Büyüktopçu'ya manevi tazminat davası açıldı. Büyüktopçu'nun, "Konuşuyor bazı yarışmacılar, ne yapsın? Enteresan, Vasfiye Hanım vardı hatırlar mısınız?" gibi söylemlerde bulunmasının ardından Vasfiye Yılmaz, sunucuya dava açtı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:11:00 -
Onur Büyüktopçu'nun o sözleri başına dert açtı! Hesap verecek

Onur Büyüktopçu; bir TV kanalında yayınlanan, sunuculuğunu yaptığı yemek yarışmasında, yarışmacılar hakkında yorumlarda bulunup yemeği değerlendiriyordu. Vasfiye Yılmaz ise yarıştığı hafta boyunca yorumlarıyla dikkat çekmişti.

İlerleyen haftalarda Büyüktopçu, Yılmaz hakkında bazı söylemlerde bulundu. Sunucunun "Konuşuyor bazı yarışmacılar, ne yapsın? Enteresan, Vasfiye Hanım vardı hatırlar mısınız?" gibi söylemleri Yılmaz'ı harekete geçirdi.

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Büyüktopçu'nun kendisi hakkındaki sözlerinden rahatsız olan Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Yılmaz, kişiliğinin zarara uğradığını iddia edip Büyüktopçu'ya 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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