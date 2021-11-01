Onur Bay kimdir? Onur Bay nereli kaç yaşında?
Yapımcılığını Same Film ile O3 Medya'nın üstlendiği ve başrollerinde Engin Akyürek ile İrem Helvacıoğlu'nun oynayacağı Kaçış dizisine Onur Bay dahil oldu. Peki Onur Bay kimdir? Onur Bay nereli kaç yaşında? İşte Onur Bay hayatı, biyografisi.
Onur Bay kimdir? Onur Bay 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Onur Bay aslen Orduludur. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimini tamamladı. İlk kez ekranlarda 2005 yılında Köpek adlı dizide rol alarak göründü. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı ve adını geniş kitlelere duyurdu. 2010 yılında Çakallarla Dans sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı. Onur Bay, bekardır.
Onur Bay dizileri
2005 - Köpek
2006-2021 - Arka Sokaklar
Onur Bay filmleri
2010 - Çakallarla Dans