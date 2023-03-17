Onur Akın CHP'den aday adayı

Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken milletvekili aday adayı olmak isteyenler başvurularını yapmaya devam ediyor. O isimlerden biri de türkücü Onur Akın oldu.

Akın, CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Akın'a çok sayıda tepki geldi.

Onur Akın, daha önce yaptığı bir açıklamada 1 Mayıs'ı hacca benzetmiş ve çok eleştirilmişti: "Ben her 1 Mayıs'a giderim, orada resmen hacca gitmiş gibi imanımı tazelerim."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletinin yanında duran sanatçıları "Erdoğan yalakalığı" ile suçlamış ve "Yalakadan sanatçı olmaz" demişti.