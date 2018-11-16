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Onun boğazı ile baş etmenin yolları

Çocuğu kilolu olanlara faydalı olacağını düşündüğümüz birkaç tavsiye:

16 Kasım 2018 Cuma 16:21
Onun boğazı ile baş etmenin yolları

1- “Diyet” lafını unutun, “keyifli ve sağlıklı beslenme” cümlesini devreye sokun.

2- Sofranızı ve mutfağınızı daha eğlenceli yapmanın bir yolunu bulun.

3- Çocuğunuza asla “şunu ye, bunu yeme” demeyin.

4- Şişko sözcüğünü evinizin kapısından bile sokmayın.

5- Çocukların “neofobik” olduklarını, yeni gıdalardan pek hoşlanmadıklarını, bildiklerini ve sevdiklerini yeme eğiliminde olduklarını unutmayın.

6- Eğer o bildikleri ve sevdikleri şeyler yüksek kalorili ve zararlı şeylerse onları azaltmanın ve daha sağlıklı yapmanın yollarını arayın.

7- Okulda ne yediklerini, ne içtiklerini dikkatle araştırın.

8- En kısa zamanda hatta hemen eğlenerek yapabilecekleri bir aktivite bulun.

9- Bu aktivitelere müsait zamanlarınızda siz de katılın.

10- Hazır meyve suyu içmesine engel olmayın ama onları biraz sulandırarak içmelerini önerin. Siz sıkarsanız daha iyi olmaz mı? Üstelik tam turunç mevsimindeyiz.

11- Meyve suları yerine meyve salatalarına, sonra da meyve salataları yerine meyvelere yönelmeleri için zaman verin.

12- Yeteri kadar su içip içmediklerine dikkat edin. Daha çok su içmeye yönlendirin.

13- Kahvaltı konusunda ısrarlı olun.

14- Dışarıdan yemek sipariş ederken sadece lezzete değil içeriğe de dikkat edin.

15- Hep birlikte yemeğe oturmayı ihmal etmeyin. Sofranın bereketi birliktedir. Ayrıca sık sık büyük aile yemeklerini ihmal etmeyin.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 16:21
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