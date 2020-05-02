Önümüzdeki hafta açıklaması planlanan AVM'lerle ilgili yeni kurallar getirilecek

Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan alışveriş merkezlerinin (AVM) yeniden açılması planlanırken, güvenlik altyapısı sil baştan değişecek. Uluslararası güvenlik şirketi Securitas’ın Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, bir grup gazeteciyle yaptığı online sohbette, AVM’lerde yeni döneme uygun güvenlik cihazlarının denemelerinin sürdüğünü, önümüzdeki hafta İstanbul’da bazı AVM’lerin test açılışlarını yapmayı planladıklarını söyledi. Kösereisoğlu, artan maliyetlere karşı kar marjlarının düşmesi nedeniyle bazı AVM ve mağazaların düşük ziyaretçi döneminde açılış yapmayabileceğini de söyledi.

AVM’lerde tüm vatandaşlarda maske olmasının ise güvenlik zafiyetine neden olabileceğini belirten Kösereisoğlu “Maske kullanımı teşhiste zorluk yaratacaktır. Çünkü kamera görüntülerinde maskeli bir sürü insan olacak. Artık insanları başka özelliklerinden ayırt etmeye çalışacağız” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kösereisoğlu, İstanbul’da İstiklal, Bağdat, Büyükdere, Abdi İpekçi;, Ankara’da Atatürk Bulvarı gibi yerli ve yabancı markaların cadde mağazalarında test açılışlarının başladığını belirterek, “Ancak bunlar satış amaçlı açılışlar değil. Virüs etkisinde kuralların nasıl uygulanacağını deniyorlar. Birinin denediği kıyafeti bir başkası deneyecek mi yoksa hemen ütüye mi verilecek? Nasıl dezenfekte edilecek? Tüm bunlar cadde mağazalarda test ediliyor. AVM’lerde testler içinse yatırımcılarla perakendecilerin görüşmeleri sürüyor” dedi.

- Yeni geliştirilen ısı ölçen cihazlar tıpkı fotoğraf çeker gibi belirli bir mesafede durup kameraya bakan müşterilerin ısısını ölçüp yan taraftaki güvenliğe bildirecek. Sağlık sorunu görünmüyorsa ve maske takılmışsa içeri girişe izin verilecek. Isısı yüksek çıkan içeri alınmayacak.

- Giriş noktalarındaki kapı dedektörlerinin hassasiyeti arttırılıp el dedektörlerinin kullanımı azaltılacak. Güvenlik görevlilerinin hava akımından etkilenmemeleri için de şeffaf bölmeler oluşturulacak.

- Artık AVM’lerde serbest gezişler olmayabilir. Gerek mağaza içlerinde gerekse genel alanlarda müşteriler için belirli patikalar çizilecek ve bu alanlardan ilerlemeleri istenecek. Bunun için müşterilerin kendi alışveriş alışkanlıklarını da kısa vadede değiştirmesi gerekebilir. Çünkü reyonlardan, deneme kabinlerinde ürün temasına kadar pek çok konu yeni dönemde sağlık güvenliği gündemine alınacak.

- Hem genel alanlar hem mağaza içleri AVM merkez güvenlik kameralarından anlık izlenecek. Video analizlerle fiziki mesafeyi korumayan kişi ve mağazalar hemen uyarılacak.

- X- Ray cihazlarından geçen çantaların müşteriden müşteriye virüs bulaştırma riskini ortadan kaldırmak için de bu cihazların kullanılmaması ya da cihazlarda kesintisiz dezenfekte uygulanması gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

- COVID-19’un tek belirtisinin yüksek ateş olmaması nedeniyle AVM’lerdeki mesafeler arttırılacak. Marketlerdeki yüzde 10 kuralının uygulanması halinde 1000 kişilik AVM’ye 100’erli gruplar halinde ziyaretçi alınacak.