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Önümüzdeki 3 yıl içinde... 3 milyarlık 4 pazara eylem planı

Türkiye, nüfusu dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 4 üleye ‘düğün turizmi’ ihracatı için çalışmalar başlattı.

25 Eylül 2018 Salı 06:29
Önümüzdeki 3 yıl içinde... 3 milyarlık 4 pazara eylem planı

Ticaret Bakanlığı, Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan pazarında Türkiye’nin ihracat ve yatırım imkanlarının artırılması için, 2019-2021 dönemini kapsayan ‘Ticaret Eylem Planı’ hazırladı. Plana göre önümüzdeki 3 yıl içinde Çin’in önde gelen tur operatörleriyle bir araya gelerek Çinli turistlerin talepleri ve eğilimleri çerçevesinde Çin’e yönelik bir Türkiye tanıtım stratejisi oluşturulacak.

POP-UP MAĞAZACILIK

Çin’de ABD ve Avrupa’da çok yaygın olan ‘pop-up’ olarak tabir edilen geçici mağazacılığa ilişkin imkanlar araştırılarak uygulanması için çalışma başlatılacak. Türk televizyon dizisi ve film ihracatında Çin pazarına yoğunlaşılacak. Türk dizi ve film sektörünün Çin pazarına erişim imkanları için araştırma başlatılacak. Plan kapsamında eylül ayının sonunda süresi dolacak olan Türkiye ile Çin arasındaki SWAP anlaşmasının yenilenmesi de öngörülüyor. 500 milyar dolara ulaşan Çin’in e-ticaret pazarından Türk girişimcilerin pay alması özendirilecek.

Dünyanın en büyük otomotiv üretim üslerinden biri olan Meksika’daki otomotiv endüstri merkezleriyle Türk firmaları bir araya getirecek faaliyetlere de destek verilecek. Türk dizileri için Brezilya’dan sonra ikinci büyük pazar olan Meksika’da ilgili otoritelerle dizi ve filmlerin ticaretine yönelik sınırlamaların kaldırılması için girişimler yapılacak. Latin Amerika’da Türk dizileri sayesinde güçlenen Türkiye imajının güçlendirilmesi ve merakın artması için ünlülerin Meksika’yı ziyaret etmesi sağlanacak.

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YENİ HAT AÇILACAK

THY, yaklaşık 1.3 milyarlık nüfusu olan Hindistan’a yönelik Chennai, Bangalore, Kalküta ve Ahmedabad gibi yeni uçuş hatları açacak. Yerel paraların kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik imkanlar araştırılacak. Türkiye-Hindistan SWAP Anlaşması imzalanacak. Hindistan’da geleneksel olarak üst gelir grubu tarafından büyük harcamalarla dünyanın turistik merkezlerindeki lüks otellerde yapılan düğün turizminin desteklenmesi kapsamında THY’nin bilet desteği vermesi için girişimler yapılacak. Böylece ülkeye döviz girişinin artırılması sağlanacak.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 06:29
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Çin
  3. Rusya
  4. ticaret eylem planı
  5. gazetehaberleri

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