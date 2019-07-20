Önlisans (2 yıllık) bölümlerin taban puanları ve üniversite kontenjanları | YÖK Atlas önlisans tercih robotu 2019

YKS 2019 tercih süreci için adaylar araştırmalarına başladı. YKS 2019 tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından YÖK Atlas tercih robotu aracılığıyla 2019 Önlisans (2 yıllık) bölümlerin taban puanları ve kontenjanları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 2 Yıllık Önlisans bölümleri arasında Aşçılık, Ağız ve Diş Sağlığı, Bankacılık ve Sigorta Yönetimi, Anestezi, Mekatronik, Bilgisayar Programcılığı gibi birçok bölüm yer alıyor. Üniversitelerin 2 yıllık (önlisans) programları için özel üniversitelerin %50, %100 burslu eğitim imkanları bulunuyor. Önlisans taban puanlar 200 puandan başlayarak devam ediyor. İşte Önlisans (2 yıllık) bölümlerin taban puanları ve üniversite kontenjanlar

YÖK ATLAS ÖNLİSANS TERCİH ROBOTU 2019

Önlisans (2 yıllık) bölümlerin taban puanları ve üniversite kontenjanları

2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI VE KONTENJAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor..