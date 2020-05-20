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Online Taekwondo İl Şampiyonası Sona Erdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Online Taekwondo Poomse İl Şampiyonası sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:27:06 -
Online Taekwondo İl Şampiyonası Sona Erdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Online Taekwondo Poomse İl Şampiyonası sona erdi.


Pandemi süreci dolayısıyla evde yapılan müsabakalarda 15-17 yaş arasındaki sporcular mücadele etti.


Büyük çekişme sonunda Elif Aydın rakiplerini geride bırakarak şampiyon olurken, Berfin Oran ikinci, Nisanur Tuman üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür eden Eskici, en kısa sürede Covid-19 salgınından kurtularak sporcularımızı tesislerde mücadele ederken görmek istediklerini belirtti.


Şampiyona Dereceler Aşağıdaki gibidir;


1-Elif Aydın (Akademik Spor Kulübü)


2- Berfin Oran (Kayseri Erciyes Gençlik Ve Spor Kulübü)


3-Nisanur Tuman (Kayseri Erciyes Gençlik Ve Spor Kulübü)


4-Sude Nur Atit (Kayseri Erciyes Gençlik Ve Spor Kulübü)


5-Merve Nur Atik (Kayseri Erciyes Gençlik Ve Spor Kulübü)

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