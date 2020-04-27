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Spor

Online Satranç Turnuvası'nda 10 yaş ve altı kızlar maçları, 29 Nisan'da oynanacak

2020-04-27 10:36:10 -
Online Satranç Turnuvası'nda 10 yaş ve altı kızlar maçları, 29 Nisan'da oynanacak

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çocuklar için düzenlenen Online Satranç Turnuvası'nda 10 yaş ve altı kızlar kategorisi maçları, 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocukların satrançtan uzak kalmamaları amacıyla gerçekleştirilen turnuvada ilk üç dereceyi elde edenlere tablet, e-kitap okuyucu ve kitap seti verilecek.

9-14 yaşındaki çocukların katılabileceği turnuvaya kayıtlar, "www.kumbaradergisi.com" sitesi üzerinden yapılabiliyor.

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