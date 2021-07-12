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Teknoloji Online oyun oynayanlar, dikkat! Cumhurbaşkanlığı'ndan açık uyarı
Teknoloji

Online oyun oynayanlar, dikkat! Cumhurbaşkanlığı'ndan açık uyarı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, çevrim içi oyun oynayan vatandaşların maruz kalabilecekleri bazı siber suçlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 07:54:00 -
Online oyun oynayanlar, dikkat! Cumhurbaşkanlığı'ndan açık uyarı

Dijital Dönüşüm Ofisince hazırlanan raporda “Çevrim içi oyunlarda da gerçek hayatı aratmayacak kadar ciddi suçlar işlenebiliyor. İkna teknikleri, manipülasyon ve sahte kampanyalarla gerçekleştirilen bu siber suçlara karşı dikkatli olmalısınız” uyarısı yer aldı. Raporda çevrim içi oyunlarda yaşanan bazı durumlarda hukuki süreçlere başvurulması gerektiği konusunda da değerlendirmeler yapıldı.

Raporda yer alan uyarılar şöyle: Çevrim içi oyunlarda yapılan dolandırıcılıklar, çevrim içi oyun karakterinin (avatar) veya oyun eşyası gibi materyallerin, oyuncunun rızası olmaksızın ele geçirilmesi, kişilerin çevrim içi oyun hesaplarının ele geçirilmesi suç oluşturur. Bu olayların yaşanması durumunda hukuki süreç başlatabilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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