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Spor

"Online" karate turnuvasında dereceye giren sporcular açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:55:31 -
"Online" karate turnuvasında dereceye giren sporcular açıklandı

ANKARA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "online" karate turnuvasında dereceye giren sporcular belli oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ümit ve gençler kategorilerinde düzenlenen turnuva, Youtube üzerinden gerçekleştirildi.

Organizasyonda, final etabının ardından dereceye giren sporcular belli oldu.

Ödülleri ev adreslerine gönderilecek sporcuların, federasyonun internet sitesinde yer alan kayıt formunu doldurmaları istendi.

Turnuvada dereceye giren sporcular şunlar:

- Ümit Kadınlar Kata

1. Esma Sıla Evsan

2. Zeynep Aykul

3. Berin Baltacıoğlu

3. Sümeyye Gürbüz

- Ümit Erkekler Kata

1. Ozan Parlak

2. Enes Durmuş Çelen

3. Alperen Ocak

3. Arda Araz

- Genç Kadınlar Kata

1. Damla Su Türemen

2. Güler Özçelik

3. Gözde Can

3. Selma Duman

- Genç Erkekler Kata

1. Enes Sad Beşbadem

2. Mustafa Önder Bütüner

3. Görkem Aslan

3. Mertcan Kurdoğlu

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